L’ossolano Luigi Contessi entra nel cast della seconda stagione di Creatives

L’imprenditore ossolano Luigi Contessi, noto nel settore dell’aviazione privata e tra i creator lifestyle più seguiti del panorama digitale, sarà uno dei coprotagonisti della seconda stagione della serie TV Creatives, che sarà prossimamente in onda sulle più note piattaforme di streaming internazionali.

Con oltre 1,8 milioni di follower su Instagram, Contessi rappresenta oggi uno dei volti italiani più riconosciuti nel mondo luxury e travel, grazie a una forte presenza social e a collaborazioni internazionali che lo hanno reso ambassador del lifestyle italiano nel mondo.

La nuova stagione di Creatives, prodotta da Seven Stars, Tilt Pictures e Arte Video, punta ad alzare ulteriormente il livello della narrazione, mescolando storytelling contemporaneo, mondo del marketing, lusso, relazioni e nuove dinamiche professionali. Dopo il successo della prima stagione, entrata tra i titoli più popolari su Prime Video e capace di raggiungere oltre 2 milioni di account a livello internazionale, la serie si prepara a tornare con nuovi personaggi e importanti guest star.

Luigi Contessi sarà una delle principali new entry della stagione, con un ruolo da coprotagonista che lo vedrà coinvolto direttamente nello sviluppo della trama e delle dinamiche narrative della serie. “Entrare a far parte di Creatives rappresenta per me una nuova sfida entusiasmante. È un progetto moderno, internazionale e molto vicino al linguaggio della mia generazione”, ha detto a Ossolanews Luigi Contessi.

Le riprese della seconda stagione sono previste tra settembre e ottobre 2026.

In passato il nome di Contessi era stato legato anche alla politica ossolana: per un breve periodo aveva assunto il ruolo di probabile candidato a sindaco di Domodossola, a capo della lista della Lega. Era il 2016 e la città andava al voto amministrativo; per alcune settimane la Lega aveva presentato - alle conferenze stampa e agli incontri politici - Contessi come il suo candidato a sindaco. Poi le strade s’erano divise quando la Lega aveva annunciato di ritirare la sua candidatura, sostenendo problemi di amalgama con le altre forze del centrodestra.