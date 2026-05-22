Immigrati Vco, 10 milioni di euro inviati alle famiglie nei Paesi d’origine

Nel 2025 dalla provincia del Verbano Cusio Ossola sono partiti circa 10 milioni di euro di rimesse verso i Paesi d’origine degli immigrati residenti sul territorio. È quanto emerge dai dati della Banca d’Italia elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, che fotografano il fenomeno dei trasferimenti di denaro inviati all’estero dalle famiglie straniere che vivono e lavorano in Italia.

Il Vco rappresenta il 2% del totale piemontese delle rimesse, in una regione che complessivamente ha registrato trasferimenti per 478 milioni di euro nel 2025. A guidare la classifica regionale è Torino con 263 milioni, seguita da Cuneo con 67 milioni e Novara con 47 milioni.

Il dato provinciale evidenzia una crescita importante nel lungo periodo: rispetto al 2015, infatti, le rimesse dal Vco sono aumentate del 43,2%. Nell’ultimo anno, invece, si registra una lieve flessione del 2,2%.

A livello nazionale il volume delle rimesse ha raggiunto gli 8,6 miliardi di euro, con il Bangladesh che si conferma il principale Paese di destinazione. Secondo la Fondazione Leone Moressa, questi trasferimenti rappresentano un sostegno fondamentale per milioni di famiglie nei Paesi d’origine, contribuendo a coprire spese essenziali come sanità, istruzione e bisogni quotidiani.