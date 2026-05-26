Svizzera, industria in calo: produzione -7,1% e fatturato in flessione nel primo trimestre

Il settore secondario svizzero mostra segnali negativi nel primo trimestre dell’anno. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio federale di statistica (Ust), il fatturato delle aziende è diminuito del 5,8% su base annua, mentre la produzione complessiva ha registrato una contrazione del 6,1%.
Nel dettaglio, la sola produzione industriale segna un calo del 7,1%, con flessioni particolarmente marcate in alcuni comparti chiave. Il settore dei prodotti farmaceutici registra un arretramento del 20,4%, mentre l’automotive scende del 15,0%, confermando una fase di difficoltà per due comparti strategici dell’economia elvetica.
In controtendenza il comparto delle costruzioni, che nello stesso periodo mostra una crescita della produzione dello 0,8%, grazie ai risultati positivi sia nell’edilizia sia nel genio civile.
Anche sul fronte del giro d’affari il quadro resta negativo per l’industria, con una flessione del 7,1%, mentre le costruzioni segnano un incremento dell’1,5%.
Nel complesso, i dati del primo trimestre delineano un rallentamento diffuso del settore industriale svizzero, con la sola edilizia a mostrare una certa capacità di tenuta in un contesto economico in progressivo raffreddamento.