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Economia | 26 maggio 2026, 07:30

Svizzera, industria in calo: produzione -7,1% e fatturato in flessione nel primo trimestre

Dati dell’Ufficio federale di statistica: forte arretramento nei farmaceutici (-20,4%) e nell’automotive (-15%). Tiene il settore costruzioni con segnali positivi

Svizzera, industria in calo: produzione -7,1% e fatturato in flessione nel primo trimestre

Il settore secondario svizzero mostra segnali negativi nel primo trimestre dell’anno. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio federale di statistica (Ust), il fatturato delle aziende è diminuito del 5,8% su base annua, mentre la produzione complessiva ha registrato una contrazione del 6,1%.

Nel dettaglio, la sola produzione industriale segna un calo del 7,1%, con flessioni particolarmente marcate in alcuni comparti chiave. Il settore dei prodotti farmaceutici registra un arretramento del 20,4%, mentre l’automotive scende del 15,0%, confermando una fase di difficoltà per due comparti strategici dell’economia elvetica.

In controtendenza il comparto delle costruzioni, che nello stesso periodo mostra una crescita della produzione dello 0,8%, grazie ai risultati positivi sia nell’edilizia sia nel genio civile.

Anche sul fronte del giro d’affari il quadro resta negativo per l’industria, con una flessione del 7,1%, mentre le costruzioni segnano un incremento dell’1,5%.

Nel complesso, i dati del primo trimestre delineano un rallentamento diffuso del settore industriale svizzero, con la sola edilizia a mostrare una certa capacità di tenuta in un contesto economico in progressivo raffreddamento.

a.f.

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