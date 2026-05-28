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Top News | 28 maggio 2026, 16:05

Kallas “Ue prepara nuove sanzioni contro la Russia”

Kallas “Ue prepara nuove sanzioni contro la Russia”

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) - L'Unione europea sta mettendo a punto delle nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Kaja Kallas, parlando da Limassol, a Cipro, dove si tiene una riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Unione (formato Gymnich). I ministri, ha precisato Kallas, hanno discusso su come aumentare complessivamente la pressione su Mosca. "Troppi Paesi continuano a fare affari con la Russia", ha aggiunto.(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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