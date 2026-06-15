Sinner in vetta per 76esima settimana, 8 italiani in top 100 Atp

(Adnkronos) -

L'azzurro Jannik Sinner, che sta lavorando in attesa di rientrare sull'erba del torneo di Wimbledon, dopo il ritiro al Roland Garros, ha completato la 76esima settimana da numero 1 del mondo in carriera. Il campione altoatesino guida il gruppo di sei italiani tra i primi 50 del mondo e di 8 nei primi 100 nel ranking Atp. In questa settimana, tra l'altro, c'è il primo torneo da Top 10 di Flavio Cobolli, impegnato a Halle contro Frances Tiafoe. Il movimento più significativo, rispetto all'ultima classifica, l'ha compiuto Mattia Bellucci, che ha guadagnato ben quattro posizioni grazie ai quarti di finale del torneo sull'erba di Stoccarda, ora è numero 74 del mondo. Da segnalare anche il best ranking di Federico Cinà (n. 181, +4) grazie alla semifinale al Challenger di Bratislava, e il debutto in Top 300 di Filippo Romano (298, +57), semifinalista al Challenger di Ilkley.

Sinner guida il ranking Atp con 13.500 punti, per quanto riguarda gli altri italiani seguono al decimo posto Flavio Cobolli (3.540), al n. 15 (+1) Lorenzo Musetti (2.315), al 17 (+1) Luciano Darderi (2.300), al 34 (=0) Matteo Arnaldi (1.336), al 49 (-1) Matteo Berrettini (985), al 65 (+1) Lorenzo Sonego (855) e al 74 (+4) Mattia Bellucci (814). Pochi i movimenti tra i Top 20 con Daniil Medvedev che supera Novak Djokovic e sale alla posizione numero 7 con il serbo che scivola in ottava. Nelle prima sei posizioni restano Sinner, Carlos Alcaraz (9.960), Alexander Zverev (7.190), Auger-Aliassime, Shelton e de Minaur. In nona posizione, appena sopra Cobolli, c'è Fritz.

Nella classifica del ranking Wta l'azzurra Jasmine Paolini è sempre la prima italiana, stabile in 14esima posizione. Alle sue spalle scende di cinque posizioni Elisabetta Cocciaretto (n.46), mentre recupera ben 21 posizioni Lucia Bronzetti (n.126), mentre Lisa Pigato è al numero 135, d la 18enne romana Tyra Caterina Grant è ora numero 161. Nella top ten Aryna Sabalenka è sempre in vetta e mantiene un vantaggio di poco meno di 950 punti sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il “best ranking”. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek.