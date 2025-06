Luoghi del Cuore Fai: la Valle Cannobina è la più votata nel Vco

Sono stati ufficialmente annunciati dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano – i risultati finali del 12° censimento dei Luoghi del Cuore. Con 4534 voti, al primo posto assoluto nel Vco si piazza la Valle Cannobina, geograficamente intesa da Traffiume di Cannobio a Valle Cannobina, Gurro e Finero di Malesco compresa, la cui candidatura era stata sostenuta dal comitato “Conoscere la Valle Cannobina” promosso dall’associazione Culture d’Insieme del Vco. il territorio è stato dunque il più votato in provincia, classificandosi al 19° posto in Piemonte e al 122° in Italia. In tutto il Paese sono stati votati oltre 30.000 luoghi per un totale di oltre 2,3 milioni di voti.

La classifica per tipologia “area naturale” vede la Valle Cannobina ancora al 1° posto nel Vco, al 2° in Piemonte, e all’8° in Italia. I tre vincitori della classifica assoluta (siamo oltre i 60.000 – 70.000 voti) avranno diritto a un premio rispettivamente di 70.000, 60.000 e 50.000 euro.

I luoghi che hanno superato la soglia minima di 2500, come valle Cannobina, potranno aspirare ad un contributo proporzionale al numero dei voti ottenuti e ad altri parametri di valutazione di un progetto di restauro o di valorizzazione culturale partecipando al bando di Banca Intesa San Paolo, entro l’11 settembre.

Delle 4534 firme, 3652 (pari all’80,55%) sono state raccolte direttamente dal comitato, costituito da una quindicina di persone unite dal comune obiettivo di cogliere l’occasione del censimento per far conoscere la Valle Cannobina e condividere col Fai la volontà di sollecitare l’attenzione di cittadini e istituzioni alla protezione del suo immenso patrimonio ambientale e storico culturale. La raccolta delle firme cartacee in occasione di eventi o luoghi di aggregazione (mercatini, sagre di paese, esercizi commerciali, ma anche chiese, scuole) è poi stato un ottimo volano di promozione del voto on-line.

La seconda parte del progetto è ora finalizzata a valorizzare il risultato ottenuto e premiare l’entusiasmo e la passione di chi si è impegnato per questo risultato.