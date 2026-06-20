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Video | 20 giugno 2026, 17:42

Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), 'Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Lombardia'

Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), 'Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Lombardia'

(Adnkronos) - "Con le nuove carrozze panoramiche abbiamo aggiunto un tassello a un percorso avviato da anni, offrendo ai viaggiatori la possibilità di vivere un'esperienza unica a bordo di un treno storico all'aperto lungo una delle tratte più suggestive della regione. L'auspicio è quello di poter estendere in futuro questa esperienza anche ad altri percorsi, fino ad arrivare al territorio nazionale". Così Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, intervenendo alla presentazione delle nuove Carrozze Panoramiche della Fondazione FS che circoleranno ogni sabato, dal 27 giugno al 29 agosto, sulla ferrovia turistica Palazzolo – Paratico / Sarnico. 

 

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