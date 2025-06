È un 62enne di Villadossola l'uomo deceduto in Valle Anzasca

È Sandro De Marchi, 62enne di Villadossola, l’uomo deceduto questa mattina in Valle Anzasca, nel comune di Calasca Castiglione, dopo essere precipitato in un dirupo. Era un operaio forestale regionale, impegnato insieme ad altri colleghi nella pulizia del sentiero che collega Cimamulera a Macugnaga.

Anche la regione Piemonte, di cui era dipendente, “esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Sandro De Marchi, deceduto questa mattina in un cantiere di lavoro in Valle Anzasca. L’amministrazione – si legge nella nota diffusa dalla regione - si stringe con commozione alla famiglia e ai colleghi, ricordando l’impegno e la dedizione che il signor De Marchi ha sempre dimostrato nel suo servizio al territorio. Gli uffici regionali sono attivamente impegnati nell’accertamento delle cause dell’incidente e restano a completa disposizione delle autorità competenti per contribuire a fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto”.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.00. A seguito dell'allarme sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Domodossola, Verbania e Macugnaga, tra le quali la squadra Saf (specializzata nell' impiego di tecniche di derivazione speleo-alpine-fluviali). In posto anche personale Sagf guardia di finanza e personale della delegazione del Cnsas.

I soccorritori, attraverso manovre complesse su corda hanno rinvenuto la salma dell'uomo sul greto di un torrente dopo una caduta di circa 100 metri ed hanno provveduto al recupero via terra, impiegando specifiche tecniche ed attrezzature specifiche per l'ambiente impervio.Intervenivano anche i carabinieri di Bannio-Anzino e Spresal dell'Asl.