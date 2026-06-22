Mondiali 2026, Nuova Zelanda-Egitto 1-3: rimonta dei Faraoni e primo posto nel Gruppo G

(Adnkronos) - L'Egitto rimonta e batte per 3-1 la Nuova Zelanda oggi, 22 giugno, nel match della seconda giornata del Gruppo G dei Mondiali 2026. La prima vittoria in Coppa del Mondo consente all'Egitto di salire a 4 punti e guidare la classifica del girone. Iran e Belgio sono a quota 2, la Nuova Zelanda ha un punto. Nell'ultima giornata, si giocano Egitto-Iran e Belgio-Nuova Zelanda.

A Vancouver, la Nuova Zelanda sblocca il risultato al 15': corner di Payne, Surman è libero di colpire di testa per l'1-0. L'Egitto ribalta tutto nella ripresa. Al 58', Ziko firma il pareggio con un colpo di testa vincente sul suggerimento di Hany: 1-1. Al 67', il sorpasso firmato da Salah, che combina con Ziko e insacca di sinistro sul secondo palo: 2-1. Il sipario sul match cala all'82'. Corner di Salah, Trezeguet brucia tutti: 3-1 e l'Egitto fa festa.

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