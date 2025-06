Torna l’Open Air Trontano Festival: musica, arte e natura

Dopo dieci anni, l’Open Air Trontano Festival torna ad animare l’Ossola con il suo spirito libero, creativo e profondamente connesso alla natura. L’appuntamento è fissato per sabato 26 luglio 2025: una giornata intensa, immersa nel verde dei boschi e dei prati di Trontano, dove si incontreranno musica, arte, benessere e condivisione.

A riportare in vita il festival sono il Clan dello Sciamano, che proprio quest’anno celebra dieci anni di attività, e NaturaBenessereCultura, partner creativo e main sponsor di questa edizione del tutto speciale. L’evento, nato nel 2009 come spazio giovani all’interno della festa degli Alpini, è cresciuto fino a diventare uno dei momenti culturali più amati del territorio, capace di unire generazioni sotto il segno della libertà espressiva e del rispetto per l’ambiente.

Il programma, pensato per coinvolgere persone di ogni età, promette emozioni e sorprese. Due palchi ospiteranno oltre 20 artisti, tra cui nomi molto attesi: torneranno gli Orange Duo, saliranno sul palco i travolgenti britannici Duncan Disorderly and the Scallywags e, in esclusiva, una storica band locale si riunirà proprio in occasione dell’Open Air, a dieci anni dalla loro ultima apparizione.

Ma non sarà solo la musica a riempire la giornata. Il festival offrirà spettacoli teatrali, performance artistiche, artisti di strada, e tante attività dedicate al benessere, dallo yoga allo shiatsu fino alle pratiche olistiche. Per i più piccoli, non mancheranno laboratori e animazione, mentre per gli amanti dell’arte ci saranno esposizioni e mostre fotografiche.

Spazio anche alla convivialità con un’area ristoro eco-friendly ricca di proposte locali, vegetariane e vegane, due bar e l’immancabile “Aperitivo del Clan” dalle 17:30 alle 19:00, un momento ormai simbolico dell’identità del festival.

“Sarà una giornata che racchiude tutto ciò che l’Open Air ha sempre rappresentato: musica, natura, arte, persone, comunità. Una fiamma che non si è mai spenta e che oggi vogliamo ravvivare insieme a chi c’era e a chi ci sarà” spiegano gli organizzatori del Clan dello Sciamano. “Ci hanno chiesto in tanti di tornare… e dopo 10 anni eccoci qui. Questa giornata sarà la risposta più bella che potevamo dare".