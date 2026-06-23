 / Ultim'ora

Ultim'ora | 23 giugno 2026, 08:56

Caradonna: "Con H2iseO cambieremo volto a sistema mobilità"

Caradonna: &quot;Con H2iseO cambieremo volto a sistema mobilità&quot;

(Adnkronos) - "Il via libera all'Amis è il coronamento di un percorso industriale e amministrativo lungo e complesso che il Gruppo Fnm ha portato avanti con determinazione e professionalità per raggiungere l’obiettivo ormai sempre più vicino di cambiare volto al sistema di mobilità della Valcamonica e della provincia di Brescia". Lo dichiara il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna. 

"Tagliare questo traguardo, per ora unico in Italia, richiede competenze e visione", sottolinea Caradonna, ringraziando "tutte le persone delle nostre aziende, i partner tecnici e istituzionali e in particolare Regione Lombardia. Lavorare tutti insieme con dedizione ha reso possibile l'avvio di questa fase decisiva verso l'esercizio commerciale". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore