Formazza, presto il parere sul progetto di razionalizzazione della rete elettrica

E' in dirittura di arrivo, al Ministero Ambiente, la decisione sulla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto di razionalizzazione della rete elettrica della Val Formaza. Lo scrive sul suo sito Italia Nostra Vco. Che aggiunge: ‘’Un progetto che, dopo l'abbandono da parte di Terna del primo progetto Italia -Svizzera, era parso a molti come un tentativo di bypassare le criticità legale a quel progetto, presentandone un altro in veste diversa, ma capace in prospettiva di svolgere le stesse funzioni. Dopo oltre tre anni, il provvedimento decisorio è sul tavolo del Ministro e a giorni si conoscerà il suo esatto contenuto’’

Secondo l’associazione ambientalista ‘’indiscrezioni parlano di un parere negativo, una bocciatura del progetto che non dovrebbe consentire comunque a Terna di raggiungere il suo vero obiettivo, al di là della semplice razionalizzazione della rete dell'alta valle sulla quale non erano state sollevate obiezioni’’.

Da diversi anni le associaizoni ambientaliste stanno manifestando il loro dissenso su questo progetto.