Il 2026 si è aperto con una brutta sorpresa per migliaia di frontalieri del VCO: i propri dati salariali svizzeri sono comparsi inaspettatamente nelle dichiarazioni dei redditi precompilate italiane, mentre la controversa "tassa sulla salute" — fino a 200 euro al mese per lavoratore — si avvicina all'applicazione concreta. Dal gennaio 2026, inoltre, chi ha optato per il regime del Decreto Omnibus viene tassato in Ticino al 100% dell'aliquota ordinaria, rispetto all'80% precedente.

Eppure lo stipendio svizzero rimane imbattibile: secondo i dati 2026 di frontaliereticino.ch, il salario medio in Ticino si attesta attorno ai 73.000 franchi lordi annui, con retribuzioni superiori del 160% rispetto all'Italia in quasi tutti i settori. Il vantaggio c'è ancora — ma si assottiglia anno dopo anno. La domanda che molti frontalieri del VCO si stanno ponendo è semplice: **come proteggere e far crescere quello che rimane dopo le tasse?*



Una soluzione sempre più popolare è il cloud mining di Bitcoin con ASDeFi. Non richiede di cambiare lavoro, non interferisce con la vostra attività in Svizzera e non necessita di hardware fisico. Piattaforme come ASDeFi vi consentono di acquistare una quota di potenza di calcolo in veri e propri data center, ottenendo così guadagni giornalieri diretti dal mining.

Come funziona il mining di Bitcoin

La rete Bitcoin genera un nuovo blocco di transazioni ogni dieci minuti. I miner — ovvero gli operatori che gestiscono cluster di computer specializzati chiamati ASIC — competono per convalidare il blocco e ottenere una ricompensa: dopo l’halving di aprile 2024, la ricompensa attuale per ogni blocco è di 3,125 bitcoin.

Che cos'è il mining di Bitcoin su cloud?

Il mining su cloud consente di trasferire i costi dell'energia elettrica affittando una parte della potenza di calcolo di un data center situato in una regione in cui il prezzo dell'elettricità è davvero basso, senza dover acquistare hardware né pagare bollette elettriche. È possibile partecipare al mining di Bitcoin senza rumori, senza surriscaldamento e senza necessità di manutenzione tecnica.

ASDeFi —— Piattaforma di mining cloud basata sull'intelligenza artificiale

Considerata una delle migliori piattaforme di mining cloud del 2026, ASDeFi è stata fondata nel 2020, ha sede nel Regno Unito e si concentra sugli investimenti in asset digitali e sui servizi legati alla tecnologia blockchain. È soggetta alla regolamentazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito (FCA). Rispetto al mining tradizionale, gli utenti non devono acquistare miner ASIC né sostenere i costi di manutenzione delle apparecchiature e di consumo energetico. La piattaforma si occupa della gestione dei centri di mining, della gestione della potenza di calcolo e del pagamento dei proventi; gli utenti devono semplicemente scegliere il contratto di potenza di calcolo cloud più adatto alle proprie esigenze per partecipare al mining.

Come iscriversi ad ASDeFi per partecipare al mining?

· Registrazione dell'account

Visita il sito ufficiale per completare la registrazione: https://asdefi.com

Registrandoti subito riceverai 15 dollari di credito gratuito per il mining, utilizzabile per l'acquisto di contratti di mining, che ti consentiranno di ottenere un guadagno giornaliero di 0,6 dollari.

· Completare la configurazione dell'account

Accedi all'area personale, completa le impostazioni di sicurezza dell'account, deposita criptovaluta e associa l'indirizzo del portafoglio digitale per ricevere pagamenti.

·Scegliere un contratto di potenza di calcolo cloud

Accedere alla pagina dei contratti e acquistare un contratto con accesso giornaliero. Scegliere il contratto di mining più adatto in base al proprio budget e al proprio piano di investimento.

·Avvio del calcolo dei guadagni

Una volta completato l'acquisto, la piattaforma assegna automaticamente le risorse di potenza di calcolo e il contratto di mining su cloud entra in funzione. È possibile visualizzare in tempo reale i guadagni derivanti dal mining e richiedere il prelievo dei guadagni in qualsiasi momento, secondo necessità.

Esempi di contratti di mining più popolari su ASDeFi:

Tipo di contratto Importo di acquisto (USD) Durata Rendimento giornaliero (USD) Rendimento totale (USD) Daily Check-in Contract 15 1 giorno 0,60 15,60 New User Experience Contract 100 2 giorni 4,00 108,00 Basic Hashrate Contract No. A2201 700 5 giorni 9,45 747,25 Basic Hashrate Contract No. A2180 3.000 15 giorni 43,20 3.648,00 Stable Hashrate Contract No. S3037 10.000 21 giorni 180,00 $13.780,00

Conclusioni

Per i lavoratori transfrontalieri di Osora, dato l’aumento delle imposte su entrambi i lati del confine e la necessità di salvaguardare il potere d’acquisto, trovare fonti di reddito aggiuntive è diventata una priorità assoluta. ASDeFi offre un modo semplice per iniziare a minare Bitcoin ogni giorno senza bisogno di hardware né competenze tecniche, senza che ciò influisca sul proprio lavoro in Svizzera. Non è una panacea, ma nel corso del tempo può rivelarsi un’integrazione utile e il capitale iniziale è facilmente accessibile.

Registrati subito su ASDeFi, ricevi un bonus di 15 dollari per provare gratuitamente la potenza di calcolo cloud e inizia il tuo viaggio nel mondo del mining cloud → https://asdefi.com

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