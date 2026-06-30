AVIF to JPG senza installare software: il metodo più rapido

Hai un file AVIF da convertire in JPG e non vuoi installare nulla sul tuo dispositivo. Magari sei su un PC aziendale con restrizioni. O stai lavorando dal computer di un'altra persona. O non vuoi aggiungere programmi che poi devi gestire, aggiornare e reinstallare ogni volta che cambi dispositivo.

Formato di nuova generazione, basato sul codec AV1. È sempre più diffuso sul web perché comprime le immagini fino al 50% rispetto a JPG senza perdita visibile di qualità. Convertirlo non richiede per forza un programma installato. Esistono metodi che funzionano direttamente nel browser, e metodi che richiedono software dedicato con passaggi di configurazione che molti sottovalutano.

In questo articolo vediamo il metodo più rapido per convertire AVIF in JPG senza installazioni, e cosa aspettarsi dagli strumenti alternativi.

Come convertire AVIF in JPG senza installare nulla?

Il modo più diretto è usare AVIF to JPG di WPS Office. Funziona nel browser, senza installare nulla. Funziona su Windows, Mac, e qualsiasi dispositivo con un browser aggiornato. Non richiede registrazione. Il file viene rimosso dai server subito dopo la conversione.



Pagina di caricamento del convertitore online WPS da AVIF a JPG

I passaggi sono tre:

Apri lo strumento nel browser

Carica il file AVIF

Scarica il file JPG convertito

Nessuna estensione da installare. Nessun plugin da configurare. Nessuna versione del sistema operativo da verificare. Lo stesso processo funziona su un PC aziendale con restrizioni IT. Funziona su un Mac con macOS Monterey. Vale anche su un dispositivo che non hai mai usato in precedenza. Il risultato è sempre lo stesso: un file JPG pronto da usare in pochi secondi.

Questo è il vantaggio principale rispetto a qualsiasi metodo che richiede installazione. Non devi tornare su questo passaggio la prossima volta che usi un dispositivo diverso. Non devi ricordare quale plugin hai installato o dove trovarlo di nuovo. Apri il browser, converti, scarichi. Su qualsiasi macchina.

Come convertire AVIF in JPG su Windows con strumenti nativi?

Chi vuole evitare strumenti online può affidarsi alle funzioni già presenti in Windows. Su Windows 11 e Windows 10 aggiornato, l'app Foto e Paint aprono file AVIF e li salvano in JPG. Il requisito è installare l'estensione "AV1 Video Extension" dal Microsoft Store, gratuita e prodotta da Microsoft. Senza di essa, l'app Foto mostra un errore e Paint non riconosce il file.

Non tutti i dispositivi permettono l'installazione di questa estensione. Su computer aziendali, le policy IT bloccano spesso il Microsoft Store. Chi non ha i permessi di installazione non può procedere, indipendentemente dalla versione di Windows installata.

Quando l'estensione è disponibile, i passaggi sono:

Apri il file AVIF con l'app Foto

Seleziona i tre puntini in alto a destra.

Seleziona "Salva con nome"

Scegli JPEG dal menu a tendina

Clicca Salva

Per un file singolo su PC personale è accettabile. Per chi lavora regolarmente su più dispositivi, va ripetuto da zero su ogni macchina. E se l'estensione AV1 non è presente, bisogna prima trovarla nel Microsoft Store, installarla, riavviare l'app, e poi procedere con i passaggi sopra. Un percorso che molti non si aspettano quando cercano una conversione rapida.

Come convertire AVIF in JPG su Mac con strumenti nativi?

A partire da macOS Ventura, Anteprima riconosce i file AVIF senza configurazioni aggiuntive. Permette di esportarli in JPEG senza installare nulla e senza connessione internet attiva.

I passaggi su Mac sono:

Apri il file AVIF con Anteprima

Vai su File nel menu in alto

Seleziona "Esporta"

Scegli JPEG come formato

Regola la qualità se necessario

Clicca Salva

Il limite è che funziona solo su macOS Ventura o versioni più recenti. Chi usa macOS Monterey, Big Sur o versioni precedenti non può aprire file AVIF con Anteprima. Questo riguarda chi ha hardware più datato che non supporta Ventura. Riguarda anche chi lavora in ambienti aziendali dove il sistema operativo non viene aggiornato di frequente. Su quei dispositivi, il metodo nativo non è un'opzione disponibile.

Cosa rende difficile usare i programmi gratuiti per convertire AVIF offline?

I programmi come XnView, GIMP e IrfanView gestiscono la conversione AVIF in JPG senza connessione internet. Ma ciascuno ha un costo in termini di setup. XnView richiede il download e l'installazione, circa 50 MB. Funziona bene una volta configurato. GIMP supporta AVIF dalla versione 2.10.22 senza plugin aggiuntivi. Ha però un'interfaccia pensata per il fotoritocco, non per la conversione rapida. Chi non conosce il programma passa più tempo a cercare la funzione di esportazione che a convertire il file.

Per leggere i file AVIF, IrfanView ha bisogno del suo plugin ufficiale, scaricabile separatamente dal sito. Il programma non avvisa di questo requisito. Mostra un errore generico, senza indicazioni chiare su cosa fare. Molti utenti che lo provano per la prima volta pensano che il file sia corrotto, quando il problema è solo un plugin mancante.

Tutti e tre funzionano. Ognuno di questi strumenti richiede tempo per essere configurato, occupa spazio sul disco, e deve essere installato separatamente su ogni macchina che si usa. Se cambi computer o usi il portatile di un collega, devi ricominciare da capo. Il tempo che passi a configurare il software supera spesso il tempo della conversione stessa. Per chi converte file AVIF raramente, questo sforzo non è giustificato.

Come convertire AVIF in PNG per immagini con trasparenza?

In alcuni casi JPG non è il formato corretto. PNG supporta la trasparenza, mentre JPG la sostituisce con uno sfondo bianco. Se l'immagine AVIF contiene aree trasparenti, come loghi o grafiche su sfondo trasparente, la conversione in JPG altera l'immagine in modo visibile e permanente.



Pagina di caricamento del convertitore online WPS da AVIF a PNG

Per questi casi, AVIF to PNG di WPS Office gestisce la conversione mantenendo la trasparenza intatta. Stesso processo del convertitore JPG, stesso risultato immediato, senza installazioni aggiuntive. I programmi desktop come XnView e GIMP gestiscono anch'essi la conversione in PNG, ma richiedono la stessa configurazione iniziale descritta nella sezione precedente.

Per foto normali senza trasparenza, JPG è sufficiente nella quasi totalità dei casi d'uso. Per loghi, icone e grafiche con sfondo trasparente, PNG conserva l'immagine originale senza alterazioni visibili. Confondere i due formati produce un risultato che non si può correggere senza tornare al file AVIF originale.

Domande frequenti

Caricare un file su un convertitore online è sicuro?

WPS Office elimina i file automaticamente dopo la conversione e non li conserva sui propri server. Non richiede registrazione. Per file altamente sensibili, come documenti legali o immagini con dati personali, la conversione con un programma locale installato resta la scelta più prudente.

L'estensione AV1 di Windows si installa su tutti i PC?

No. Su computer aziendali, le policy IT bloccano spesso il Microsoft Store. Le restrizioni impediscono l'installazione di estensioni non approvate. In questi casi il metodo nativo di Windows non è disponibile, indipendentemente dalla versione del sistema operativo.

Anteprima su Mac apre sempre i file AVIF?

Solo su macOS Ventura (versione 13) e versioni successive. Su macOS Monterey e versioni precedenti, Anteprima non riconosce il formato AVIF. Il file appare come icona generica e non si apre.

GIMP richiede un plugin per aprire file AVIF?

No. Dalla versione 2.10.22, rilasciata nel 2020, GIMP supporta AVIF nativamente. L'interfaccia è però progettata per il fotoritocco, non per la conversione rapida di singoli file.

IrfanView funziona con AVIF senza configurazioni aggiuntive?

No. IrfanView richiede l'installazione separata del plugin AVIF dalla pagina ufficiale dei plugin. Senza di esso, il programma non riconosce i file AVIF e mostra un errore generico.

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