Paolini batte Sakkari e vola agli ottavi di Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La tennista toscana, testa di serie numero 13 del tabellone di singolare femminile del Major britannico, batte in due set la greca Maria Sakkari, 43 del ranking Wta. L'azzurra, dopo l'eliminazione al secondo turno del 2025, torna quindi nelle migliori sedici dello Slam londinese. 6-1 6-2, in un'ora e 7 minuti di gioco, il punteggio in favore di Paolini, finalista sull'erba dell'All England Tennis Club nel 2024, che agli ottavi se la vedrà con la vincente del match fra Iga Swiatek e Alexandra Eala.

"Sono emozionata di aver raggiunto di nuovo la seconda settimana qui a Londra. Gli scorsi mesi sono stati molto difficili. Sono molto contenta per come ho giocato e per come mi sono mossa in campo. Mi sono divertita, avverto sensazioni fantastiche. Onestamente, sono felicissima, è un giorno stupendo per me. Quest'anno è stato pieno di alti e bassi, mi sono infortunata al Roland Garros e mi sono presa del tempo per recuperare. Sono arrivata a Wimbledon con molte aspettative", ha detto Paolini nell'intervista in campo dopo il successo odierno.

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