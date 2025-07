Da Trontano a Londra: la lampadina "Perfetta" conquista un prestigioso premio internazionale

Francesco Iannone e Serena Tellini, architetti della luce residenti a Trontano, famosi in tutto il mondo, hanno ideato una nuova lampadina denominata “Perfetta” che è stata disegnata nel loro studio Consuline di Trontano per la DayLight Italia, esperta nella progettazione e realizzazione di lampadine innovative.

Si tratta di una lampadina emozionale ed evoluta che è arrivata finalista a Londra ai prestigiosi [d]arc Awards, competizione che premia il design dell’illuminazione. “È stata progettata sul rapporto aureo 1,618 – spiega Francesco Iannone - disegna un cerchio che contiene il portalampada occultandolo formando una sfera sospesa ad un filo”.

La lampadina a led è in vetro e si compone di due semisfere abbinabili in quattro colorazioni: trasparente, satinata, gold e silver. Il nuovo prodotto è già stato presentato a Francoforte al Light & Building ed è stato segnalato tra i finalisti della sua categoria a Londra al prestigioso [d]arc Awards. Uno dei più importanti premi dedicato al lighting che si tiene ogni anno. I [d]arc Awards sono considerati gli Oscar nel design, organizzati da “Arc e darc magazine”, in collaborazione con i consulenti creativi Light Collective, che lo hanno istituito e dedicato sia ai progetti che ai prodotti di luce.

La coppia di professionisti in Lighting Designer dal 2018 ha lasciato Milano per vivere a Trontano nella storica villa Cioia di Ronco e dallo scorso anno ha deciso di trasferire a Ronco anche la sede legale dello studio.