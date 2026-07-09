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Video | 09 luglio 2026, 16:21

Tech: convegno Med-Or - Luiss, 'innovazione asset strategico per sicurezza e autonomia Europa'

Tech: convegno Med-Or - Luiss, 'innovazione asset strategico per sicurezza e autonomia Europa'

(Adnkronos) - Un momento di confronto tra esperti ed esponenti del mondo accademico, istituzionale e industriale sulle sfide poste dalla competizione geopolitica, dall'innovazione tecnologica, dalla sicurezza energetica e dalle minacce non convenzionali nel Mediterraneo. È la conferenza internazionale "Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l'Italia", organizzata da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government nell'ambito del bando "Geopolitica e tecnologia", promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CSF. 

 

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