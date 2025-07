Disagio giovanile e salute mentale, la Lega Giovani lancia una campagna d’ascolto con un questionario online

La Lega Giovani punta i riflettori su una delle emergenze sociali più attuali: il disagio giovanile e il benessere psicofisico delle nuove generazioni. Per affrontare questi temi con serietà e concretezza, il movimento ha avviato una campagna d’ascolto rivolta ai giovani, attraverso un questionario online accessibile al link.

“I giovani non sono solo il futuro, ma anche il presente delle nostre comunità – dichiara Stefano Cassani, coordinatore provinciale della Lega Giovani Vvo – e vivono oggi in un mondo che cambia con ritmi vertiginosi, generando bisogni complessi e spesso trascurati. Non possiamo lasciare il tema del disagio giovanile nelle mani di chi lo piega a fini ideologici: serve un ascolto vero e responsabile”.

La campagna si inserisce in un’azione politica già avviata a livello nazionale: la Lega è stata la prima forza politica a chiedere, per voce dell’on. Luca Toccalini, l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione giovanile alla Camera dei Deputati. A livello regionale, il coordinatore piemontese della Lega Giovani, Matteo Gagliasso, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Con questo questionario vogliamo raccogliere esperienze, proposte e difficoltà direttamente dalla voce dei ragazzi. Vogliamo che la politica torni ad ascoltare chi vive in prima persona le trasformazioni sociali e culturali del nostro tempo”.

“Il benessere giovanile non è uno slogan, ma una vera priorità politica quotidiana – concludono Cassani e Gagliasso –. Solo così si costruiscono comunità più inclusive, solide e capaci di dare risposte vere alle nuove generazioni”.