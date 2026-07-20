A Piedimulera nascono supercar da sogno: nell'officina ossolana prendono forma i bolidi per clienti di tutto il mondo FOTO

In un capannone della zona industriale di Piedimulera nascono automobili che difficilmente si incontrano per strada. Sono supercar costruite in pochi esemplari, prototipi destinati a collezionisti internazionali. E poi ci sono i restauri di vetture esclusive che arrivano in Ossola da ogni parte del mondo.

Dietro questi progetti c'è la Jet, l'azienda guidata da Enrico Lavazza insieme alla moglie Fe e al fratello di lei. Un laboratorio altamente specializzato dove progettazione, meccanica e lavorazioni in fibra di carbonio convivono con un'impostazione ancora artigianale, capace di seguire ogni vettura in tutte le fasi della realizzazione.

L'attività si divide su due fronti. Da una parte vengono sviluppate supercar originali, disegnate e costruite direttamente dal team ossolano; dall'altra si restaurano e si riportano all'antico splendore vetture di altissimo valore appartenenti a clienti facoltosi provenienti dall'Europa, dal Medio Oriente e da altri Paesi.

La storia di questa realtà affonda le radici negli anni Novanta. Enrico Lavazza, appassionato di competizioni automobilistiche fin da giovane, aveva maturato esperienza collaborando anche con realtà inglesi legate al motorsport. Da quella passione nacquero i primi prototipi e, nei primi anni Duemila, arrivò il progetto che fece conoscere il nome dell'Ossola agli appassionati di tutto il mondo.

Nel capannone ossolano prese infatti forma la Covini C6W, la celebre supercar a sei ruote progettata dall'ingegnere Ferruccio Covini. L'auto, caratterizzata dall'innovativo avantreno con quattro ruote sterzanti ispirato agli studi sviluppati in Formula 1 negli anni Settanta, venne assemblata grazie alla collaborazione con Enrico Lavazza. All'epoca rappresentava una sfida tecnica senza precedenti: una vettura equipaggiata con un motore V8 di oltre 5.700 centimetri cubici e circa 400 cavalli, destinata a dimostrare che anche una piccola officina dell'Ossola poteva realizzare un'automobile fuori dagli schemi.

Negli anni successivi Lavazza proseguì il proprio percorso progettando modelli sempre più raffinati. Dalla GTX fino ai prototipi sviluppati interamente in casa, ogni vettura ha rappresentato un banco di prova per nuove soluzioni tecniche e aerodinamiche, con largo impiego di fibra di carbonio e componenti realizzati su misura.

Oggi quella che era nata come una passione è diventata un'attività riconosciuta nel settore delle auto ad alte prestazioni. Se in passato l'obiettivo era costruire una supercar "made in Ossola", oggi nell'officina di Piedimulera entrano vetture rare che richiedono interventi di ricostruzione, personalizzazione o restauro eseguiti secondo standard elevatissimi.

Accanto a questi lavori continuano anche i progetti originali, sviluppati per clienti che cercano un'auto unica, costruita praticamente a mano.

"In questo momento stiamo restaurando una Ferrari d'epoca per un cliente tedesco - spiega Enrico Lavazza - e stiamo reallizzando altri restauri. Sono progetti impegnativi e che richiedono tanta passione". Una passione che traspare dai suoi racconti e dall'orgoglio nel mostrare i prototipi di auto da lui realizzati, grazie all'ingegno e creatività.

"Presto il testimone passarà a nostro figlio Eric - dicono Enrico Lavazza e la moglie - già da piccolo gli piaceva mettere le mani nei motori e sporcarsi di grasso. Sta ancora studiando, ma molto presto potrà proseguire la nostra attività".

Una realtà poco conosciuta al grande pubblico, ma capace da oltre vent'anni di esportare competenze e tecnologia ben oltre i confini del Verbano Cusio Ossola, dimostrando che anche ai piedi delle Alpi possono nascere automobili da sogno.