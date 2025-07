A Croveo l’undicesima edizione de “Le Streghe della Valle Antigorio”

Torna anche nel 2025 l’atteso appuntamento con “Le Streghe della Valle Antigorio”, la manifestazione che da undici anni anima l’antico borgo di Croveo, nel Comune di Baceno, rievocando – tra conferenze, spettacoli, laboratori e mercatini – l’affascinante e controversa storia della stregoneria nelle valli ossolane.

Dal 25 al 27 luglio, Croveo si vestirà a festa per accogliere centinaia di visitatori curiosi di immergersi in un’atmosfera sospesa tra leggenda e realtà, dove le antiche credenze legate ai quattro elementi naturali – aria, acqua, terra e fuoco – faranno da filo conduttore dell’intera manifestazione.

Il programma dell’undicesima edizione si presenta ricco e variegato: accanto ai tradizionali allestimenti tematici, al mercatino artigianale e al punto ristoro con piatti tipici, ci saranno conferenze di livello internazionale, laboratori didattici per bambini, spettacoli di danza aerea, esibizioni musicali, dimostrazioni con animali da conduzione e molto altro.

L’apertura ufficiale è in programma venerdì 25 luglio alle 21.00 nella chiesa del paese con il concerto “Echoes of Eire” dell’arpista Caterina Castiglioni, che accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra le antiche melodie della tradizione celtica irlandese.

Sabato 26 luglio, a partire dalle 10.00, spazio alla cultura con il convegno “Streghe e stregoneria attraverso le Alpi”, organizzato dal Parco Naturale Alpe Veglia e Devero, cui seguiranno laboratori, esibizioni, passeggiate, monologhi teatrali e momenti di musica e danza dedicati ai quattro elementi. In serata, alle 21.00, il suggestivo Rituale del sacro fuoco aprirà la serata di festa, seguito dal concerto anni ’80-’90-2000 della Escape Band.

Domenica 27 luglio sarà la giornata delle famiglie, con iniziative per grandi e piccoli tra cui un laboratorio di scrittura antica, attività con le api, giochi, incontri con erboriste e naturopate e conferenze esperienziali legate agli elementi. Il gran finale sarà affidato al concerto “Ritratti in Musica: Billie Holiday & Nina Simone”, seguito da una performance di teatrodanza firmata Atelier Arti Performative AAP di Danila Massara.

“Le Streghe della Valle Antigorio”, organizzato dall’Associazione omonima con il supporto del Comune e della Pro Loco di Baceno, coinvolge attivamente tutta la comunità di Croveo e si propone non solo come evento spettacolare, ma anche come importante occasione di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e antropologico del territorio.

A partire dal 2026, grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO, verranno posizionati nel borgo quindici totem iconografici e descrittivi che renderanno permanente il percorso storico dedicato alla stregoneria, aprendo nuovi scenari per le edizioni future della manifestazione. Il programma completo è disponibile sul sito www.visitbaceno.it.