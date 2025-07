Inizia oggi il ritiro della Pro Vercelli in Valle Vigezzo

Inzia oggi il ritiro della Pro Vercelli in Valle Vigezzo. Dopo due settimane di allenamenti allo stadio “Silvio Piola” e l’amichevole contro il Lugano le Bianche Casacche, allenate da Michele Santoni saranno impegnate, da oggi, i 21 luglio, sino al prossimo 31 luglio, in Valle Vigezzo per il ritiro estivo che si svolgerà sugli impianti sportivi di Druogno.

Al termine del ritiro, il gruppo farà ritorno a Vercelli per completare il percorso di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia di Serie C in programma il 17 agosto 2025.