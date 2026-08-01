Gattuso torna sul 'caso Taylor': "Dopo mezz'ora storia chiusa, chi mi conosce sa come ragiono"

(Adnkronos) - "La squadra sta cominciando a fare quello che vogliamo. Quando si costruisce dal basso, uomo su uomo, si rischia qualcosina. Però devo dire che anche la condizione sta migliorando, siamo contenti perché c'è entusiasmo". Sono le parole dell'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso, a margine della vittoria dei biancocelesti in amichevole contro l'Avellino, per 6-3.

Gattuso ha subito commentato il caso Taylor, ridimensionandolo: "Secondo me stiamo lavorando bene ed è normale che bisogna alzare ancora l'asticella. L'altro giorno qualcuno si è divertito a scrivere di Taylor, può far parte del gioco. Chi mi conosce sa come ragiono, che stile ho. Per me, dopo mezz'ora è finito tutto". Un commento anche sul rapporto con Alessandro Nesta, oggi allenatore dell'Avellino: "Sandro è stato un grandissimo compagno di nazionale e al Milan. C'è sempre stato un grandissimo rapporto, ci sentiamo spesso. Lui è un po' più tranquillo di me, più pacato. Io sono più sanguigno. Però come giocatore è un campione, come allenatore ha delle buonissime idee, ci confrontiamo spesso ed è un compagno a cui ho voluto bene".

In chiusura, il ricordo di Franco Baresi: "Condoglianze alla sua famiglia, ai suoi figli, a sua moglie, a suo fratello, a tutta la famiglia. Quando parlavo con Franco mi mettevo sull'attenti perché per me era il capitano, era un uomo che parlava poco e sorrideva poco. Era unico, una leggenda e quando ci parlavi dava questa sensazione. Rimarrà nella storia del calcio mondiale, sono d'accordo con chi dice che bisogna dargli il Pallone d'oro alla carriera. Secondo me ha cambiato il ruolo del libero".