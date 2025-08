Esodo estivo, oltre 13 milioni di spostamenti nel weekend

L’esodo estivo entra nel vivo e si prevede un fine settimana da bollino nero. Secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra venerdì 1 e domenica 3 agosto si attendono oltre 13 milioni di spostamenti sulle strade italiane. In particolare, la giornata più critica sarà sabato 2 agosto, con bollino nero al mattino per l’intensificazione dei flussi in uscita dai grandi centri urbani verso le località turistiche.

Anas segnala che venerdì pomeriggio e domenica 3 agosto saranno da bollino rosso, con traffico intenso ma più regolare. Le direttrici più congestionate saranno quelle verso il Sud Italia, le località balneari, le zone di montagna e i valichi di confine. Nel solo mese di luglio, i movimenti su tutta la rete stradale e autostradale gestita da Anas hanno toccato i 234,7 milioni di spostamenti, confermando l’alto livello di mobilità estiva in corso.