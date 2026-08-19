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martedì 25 agosto
Graziella Francia ved. Bionda di anni 79
Macrì Rosa ved. Condoluci
Margarone Giovanni di anni 101
Renato Grossi di anni 89
lunedì 24 agosto
Rosa Valdi ved. Badini di anni 100
Blardone Bruna in Darioli di anni 92
sabato 22 agosto
Maria Rosa Vairetti in Minacci di anni 88
venerdì 21 agosto
Meola Maria Teresa ved. Salvatori di anni 77
giovedì 20 agosto
Ferrera Mafalda ved. Maritano di anni 95
Elide Fornetti in Iori di anni 67
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“Una stella di nome Andrea”: a Malesco una giornata in ricordo del piccolo scomparso a soli 2 anni
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''Bisogna arrivare al più presto ai piani di contenimento del lupo''
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19 agosto 2026, 10:42
Milly
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
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