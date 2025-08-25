Entrano in un negozio del centro domese e rubano una Playstation. Le telecamere riprendono il volto e l'auto del ladro

Furto poco prima delle 18 in centro a Domodossola. Un giovane è entrato in un'attività commerciale, e probabilmente aiutato da due complici che hanno distratto le commesse, è riuscito ad uscire con una Playstation 5.

Il giovane è stato ripreso nitidamente dalle telecamere di sicurezza dell'attività commerciale. Ad accorgersi del furto il titolare e le commesse dopo che era scattato il dispositivo antitaccheggio. Il furto è stato denunciato alle forze dell'ordine.

Le telecamere hanno anche ripreso l'auto sulla auel il giovane si è allontanato. Facilmente grazie alle immagini del negozio e alle immagini delle numerose telecamere instalate in città si potrà risalire all'auto utilizzata per la fuga.