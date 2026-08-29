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sabato 29 agosto
Altilia Francesco di anni 65
Partecipazione
Giovanni "Gianni" Iossi di anni 66
venerdì 28 agosto
Toscano Maria ved. Pirazzi di anni 85
giovedì 27 agosto
Lodovico Rossi di anni 66
Riccardo Janner di anni 79
mercoledì 26 agosto
Elda Ferraris ved. De Bernardinis di anni 85
martedì 25 agosto
Graziella Francia ved. Bionda di anni 79
Macrì Rosa ved. Condoluci
Margarone Giovanni di anni 101
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29 agosto 2026, 12:24
Altilia Francesco di anni 65
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
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