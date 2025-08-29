 / Sport

Segreteria, pettorali, partenze e servizi: il programma completo della corsa vigezzina

Sgamela’a d’Vigezz: tutte le informazioni utili per la nuova edizione

Torna la Sgamela’a d’Vigezz, appuntamento podistico che richiama centinaia di appassionati nella Valle dei Pittori. Il cuore organizzativo sarà il Salone Polifunzionale – Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore, all’ingresso del paese, dove sarà operativa la segreteria, verranno consegnati pettorali e pacchi gara, e si svolgeranno anche il ristoro e le premiazioni. L’area dispone di ampio parcheggio e di servizi con docce a disposizione degli atleti.

Segreteria organizzativa

Sabato 30 agosto: dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 8 settembre: dalle 7.30

Distribuzione pettorali e pacchi gara

Sabato 30 agosto: dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 31 agosto: dalle 7.30 alle 9.00

Partenze

Sgamela’a 25K: domenica ore 10.00 da Santa Maria Maggiore (Centro del Fondo)

Sgamela’a 10K: domenica ore 10.00 da Re (Piazza Santuario, con servizio navetta per i concorrenti)

Sgamela’a 3K: domenica ore 10.30 da Santa Maria Maggiore (Centro del Fondo)

Servizi per atleti e accompagnatori
Al termine delle gare sarà possibile usufruire di docce e di un punto ristoro presso il Salone Polifunzionale. Il pasto (pasta in bianco o al sugo, formaggio nostrano, pane, dolce e acqua) sarà disponibile al costo di 10 euro, prenotabile anche al momento dell’iscrizione.

Iscrizioni
Sono aperte online sul sito www.sgamelaa.it

