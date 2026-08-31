Calano le iscrizioni alle Elementari, soprattutto nel plesso centrale di via Boldrini

Sono solo 39 gli alunni iscritti alle classi prime delle Elementari dei tre plessi scolastici dell’Istituto Attilio Bagnolini di Villadossola. Un calo di iscrizioni alle Primarie (così ora si chiamano) che ‘colpisce’ anche l’Istituto villadossolese a cui fanno capo altre scuole ossolane.

Un fenomeno dovuto ovviamente al calo delle nascite ma che per Villadossola ha un aspetto alquanto particolare visto che a ‘pagare’ il calo è soprattutto la sede principale, quella di via Boldrini, che ospita anche la Media. Ci spiegano dall’Istituto che le iscrizioni nelle 3 scuole elementari variano anche perché due plessi hanno il tempo pieno, in pratica un aiuto alle famiglie che, lavorando, hanno la possibilità di lasciare i figli più ore in classe.

Per l’anno scolastico 2026-27 a Villadossola le primarie hanno registrato 2 soli iscritti nella scuola ‘’Caduti per la Libertà’’ di via Boldrini, 18 al plesso ‘’XXV Aprile’’ del Villaggio e 19 al plesso ‘’Loris Manzoni’’ al Peep. Con la scuola del centro che così non è riuscita a comporre la primaclasse.

Un fatto che preoccupa anche in prospettiva futura, visto che Villadossola è una città che vanta ancora tre scuole elementari funzionanti: più di Domodososla che ha due plessi pur avendo il triplo di abitanti.

Un problema di cui dovranno farsi carico le future amministrazioni comunali villadossolesi. Che oltre a dover fare i conti col calo di alunni, dovranno inevitabilmente analizzare anche i costi da supportare con tre scuole distribuite sul territorio.

‘’Il processo di analisi della mancanza di nascite è già iniziato con la sistemazione degli asili che oggi in paese sono solo due: è la conseguenza del fatto che non c’erano iscrizioni. Inoltre i genitori che lavorando entrambi preferiscono mandare i bambini in una scuola a tempo pieno. Chiaro che col passare del tempo, al di là dei costi delle scuole, dovremo trovare una soluzione’’ dice Bruno Toscani, sindaco di Villadossola.

‘’Abbiamo già un progetto pronto per una scuola unica – aggiunge - . Abbiamo avuto un finanziamento ministeriale alcuni anni fa; dobbiamo solo aspettare che esca un bando del Ministero per parteciparvi, anche per non utilizzare soldi presi dalle tasche dei cittadini. Questo permetterebbe di riorganizzare le scuole cittadine. L’idea potrebbe portare a una scuola nuova o a potenziare quella di via Boldrini’’.

Una scelta non facile, che potrebbe portare a polemiche nei quartieri coinvolti.

‘’E’ chiaro che non sarà una scelta popolare – ammette Toscani - anche perché ci sono quartieri come Villaggio e Peep che sono nati attorno alle scuole. La soluzione però non è una cosa immediata. Noi abbiamo intrapreso un percorso preciso, anche per avere un progetto pronto. Poi si faranno le scelte dovute’’.