Governo, tutto pronto per la festa di Fdi a Bari con Meloni: al porto l'omaggio a Pinuccio Tatarella

(Adnkronos) - La presenza all'ingresso principale del porto di Bari della targa dedicata a Pinuccio Tatarella, esponente storico del Movimento Sociale e fondatore di Alleanza Nazionale, davanti alla quale viene ricordato ogni anno in occasione dell'anniversario della sua morte, assume un significato simbolico della manifestazione che si terrà venerdì 4 settembre nel capoluogo pugliese proprio nell'area del Terminal Crociere dello scalo marittimo per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, quello guidato da Giorgia Meloni.

Infatti prima della manifestazione, intorno alle 16.30, il presidente del Senato Ignazio La Russa, insieme a rappresentanti della classe dirigente barese, in particolare il senatore Filippo Melchiorre e il sottosegretario alla salute, il deputato Marcello Gemmato, molto legati al cosiddetto ministro dell'Armonia del primo governo Berlusconi, renderà omaggio a un'altra targa (non quella in prossimità dell'uscita del varco doganale) dedicata a uno dei padri ispiratori di Fratelli d'Italia, sempre nella stessa area portuale. Del resto la Puglia è stata spesso la destinazione delle vacanze estive del presidente del Consiglio come è avvenuto di nuovo nelle settimane passate. Inoltre due anni fa Giorgia Meloni ha deciso di svolgere il G7 a Borgo Egnazia, nel brindisino. La scelta del porto è stata obbligata poiché venerdì l'area della Fiera del Levante, deputata naturale a sede di una kermesse che si prevede molto affollata, era già stata individuata da tempo per una delle tappe del tour del cantante Caparezza. La destra e il centrodestra non guidano da tempo la città di Bari, né la Regione Puglia e anche nelle elezioni politiche non sempre hanno riportato successi ma Fratelli d'Italia Puglia è ben rappresentata al governo con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, figura chiave dell'esecutivo, e con il sottosegretario alla Salute Gemmato, coordinatore regionale di Fdi. Senza dimenticare Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ex presidente della Regione, già ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr nei primi due anni del governo Meloni.

L'esecutivo, in carica dal 2022, taglierà venerdì il traguardo di 1413 giorni, 'battendo' così il secondo governo Berlusconi (2001-2005, XIV legislatura). "Il governo più stabile, l'Italia più forte". Questo lo slogan della manifestazione. La premier Meloni interverrà alle 19.20 sul palco allestito da una società romana e sistemato proprio di fronte al mare, verso Oriente. Alla kermesse sono attese migliaia di persone. Già oltre 5000 quelle che si sono accreditate sul sito di Fratelli d'Italia e oltre 70 i bus prenotati da diverse parti d'Italia. Il coordinatore regionale Marcello Gemmato nei giorni scorsi ha riferito che la capienza dell'area è di circa 10 mila persone. Dalla Campania “saranno oltre 1500 i militanti di Fratelli d’Italia e 21 i pullman organizzati che partiranno da tutte le province della regione, più tanti militanti che con auto e mezzi pubblici saranno a Bari", assicura il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania e sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Per la Puglia dalla provincia di Lecce sono già pronti 12 pullman. "Undici dalla Bat e non meno di 600 persone", ha annunciato l'europarlamentare Francesco Ventola, coordinatore provinciale Fdi di Barletta-Andria-Trani. Cinque i bus in partenza da Foggia e provincia. Sulle presenze complessive dall'entourage di Fdi non si sbilanciano. All'Adnkronos il senatore Melchiorre, che ha partecipato a quasi tutti i comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico (ieri l'ultimo insieme a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione e deputato, e allo stesso Gemmato) spiega: "Non siamo abituati a dare numeri o a fare previsioni ma consuntivi. Non siamo in grado di poter dire quante persone verranno", continua. "Al di là della capienza, secondo me parteciperà tanta gente. Nella provincia di Bari stiamo riscontrando molto entusiasmo, in città molti si muoveranno a piedi. Quelli che non dovesse contenere l'area, rimarranno fuori", afferma Melchiorre. Ad accogliere i partecipanti e a fare da sfondo alla festa politica le luminarie della storica ditta Paulicelli di Bari che allestisce cornici di luci delle feste religiose, laiche e popolari in tutta Italia, ad esempio la festa patronale di San Nicola nel capoluogo pugliese.

L'organizzazione conta su circa 300 volontari, una squadra costituita soprattutto da militanti pugliesi di Gioventù nazionale. Non mancheranno l'area ristoro, dove la parte del leone nei food truck la faranno gli spaghetti all'assassina, piatto diventato tipico a Bari, e i più tradizionali panzerotti, e lo show musicale di Tommy Moretti, dj della discoteca Praja di Gallipoli, prima, durante e dopo la manifestazione.

"Saranno presenti diverse decine di giornalisti da tutto il mondo, sicuramente oltre cento", aggiunge Melchiorre che è anche vicecoordinatore regionale di Fdi e sta curando molti aspetti organizzativi. Imponenti le misure di sicurezza. Interdetto ai partecipanti il Varco principale al porto, quello doganale, sono due gli accessi prestabiliti: Varco Caracciolo e Varco della Vittoria. Per chi arriva a piedi prevista la possibilità di entrare da Varco Caracciolo, salire su un bus navetta e, dopo un brevissimo tratto, raggiungere la zona del palco. I bus accreditati entreranno da Varco della Vittoria. Chi arriva a Bari in auto potrà lasciare la vettura al parcheggio dello stadio San Nicola oppure di Pane e Pomodoro e di lì prendere le navette fino al Varco Caracciolo. Il corteo organizzato da movimenti e associazioni di sinistra, che scendono in piazza "per ribadire a Meloni la netta distanza tra le priorità del suo governo e i bisogni reali della popolazione", non è stato autorizzato dalla questura. Più probabilmente si tramuterà in una manifestazione in piazza del Ferrarese. Misure di protezione sono state predisposte in via Calefati sede del consolato di Israele.

I vertici regionali del partito di Fratelli d'Italia, che in questi giorni stanno girando le strade e i mercati cittadini (stamane a quello di Santa Scolastica Donzelli, Melchiorre e Gemmato) per promuovere la manifestazione, hanno annunciato la presenza di tutti i parlamentari (italiani ed europei), ministri e sottosegretari del partito ma anche di esponenti dei partiti e dei ministri della coalizione (Lega, Forza Italia Noi Moderati). Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a quanto si apprende, interverrà in video collegamento. Non viene ancora confermata la presenza di Raffaele Fitto (che durante l'incarico europeo si è astenuto da manifestazioni di partito), né quella dell'altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L’evento partirà già dalle 16, con apertura dei varchi alle 15.30.