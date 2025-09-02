Vallesone in festa per San Gaudenzio: tradizione, musica e giochi per i più piccoli

"Festa di San Gaudenzio a Vallesone, il Paese dei Bambini" . Nella borgata di Domodossola il 7 settembre è in programma una giornata di festa che prevede alle 10.30 la Messa e l'offerta delle candele, seguite dalla distribuzione del pane benedetto e da un pranzo in compagnia. La parte religiosa si conclude alle 15 con i vespri solenni. Dopo i vespri alle 15.30 inizierà un appuntamento musicale jazz con l'esibizione di Marta Festinoni

E' previsto un grande evento per bambini dal titolo “Baby olimpiadi “ alle 13.30 ci sarà l'apertura dei giochi e la formazione delle squadre. Alle 14.30 l'inizio delle gare. Alle 16.30 è in programma la merenda per tutti e la premiazione, Per info e iscrizioni tramite whatsapp al 3478107924. .

Per l'occasione vi sarà la cottura del pane nell'antico forno. Nell'ambito della festa sarà allestita una mostra di pittura a cura degli Amici del colore espongono: Antonella Umericelli, Bruno Prandini, Gigi Porrini, Giovanni Mattarocchia, Lucrezia Liriti, Moreno Ruggeri, Patrizia Milesi e Renata Negra. Sempre gli Amici del colore terranno un laboratorio di pittura e disegno.