Agricoltura, Guarda (Verdi): "Pac e Ocm fondamentali per il futuro del settore in Europa"

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(Adnkronos) - "In questi giorni riprendiamo la discussione dei due fondamentali atti di programmazione per il futuro dell'agricoltura europea, Pac, politica agricola Comune e OCM, Organizzazione Comune Mercati". Così l'eurodeputata di Europa Verde, Cristina Guarda, in un'intervista a Bruxelles, a margine della commissione Agricoltura del Parlamento europeo in merito al dibattito sulle condizioni per l'attuazione del sostegno Ue alla Pac 2028-34. Ha spiegato: "La Pac sostiene il reddito dell'agricoltore e indirizza gli investimenti e le strategie anche di resilienza delle di risoluzione delle crisi strutturali del settore agricolo attraverso i fondi europei. L'Ocm invece guida la costruzione di mercati che la resistenza, diciamo, dei mercati produttivi all'interno del contesto interno nazionale. E su questi aspetti noi come Verdi abbiamo stressato in particolare due punti".