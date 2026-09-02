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Video | 02 settembre 2026, 15:40

Agricoltura, Guarda (Verdi): "Pac e Ocm fondamentali per il futuro del settore in Europa"

Agricoltura, Guarda (Verdi): &quot;Pac e Ocm fondamentali per il futuro del settore in Europa&quot;

(Adnkronos) - "In questi giorni riprendiamo la discussione dei due fondamentali atti di programmazione per il futuro dell'agricoltura europea, Pac, politica agricola Comune e OCM, Organizzazione Comune Mercati". Così l'eurodeputata di Europa Verde, Cristina Guarda, in un'intervista a Bruxelles, a margine della commissione Agricoltura del Parlamento europeo in merito al dibattito sulle condizioni per l'attuazione del sostegno Ue alla Pac 2028-34. Ha spiegato: "La Pac sostiene il reddito dell'agricoltore e indirizza gli investimenti e le strategie anche di resilienza delle di risoluzione delle crisi strutturali del settore agricolo attraverso i fondi europei. L'Ocm invece guida la costruzione di mercati che la resistenza, diciamo, dei mercati produttivi all'interno del contesto interno nazionale. E su questi aspetti noi come Verdi abbiamo stressato in particolare due punti". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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