Educazione finanziaria, in Piemonte ripartono i webinar gratuiti di Poste Italiane

Dopo la pausa estiva riprendono anche per i cittadini piemontesi i webinar gratuiti di educazione finanziaria promossi da Poste Italiane. Quattro gli appuntamenti in programma questa settimana, dedicati ad alcuni degli aspetti principali della pianificazione finanziaria personale e familiare.

Si parte martedì 8 settembre con due incontri: alle 10 il webinar “I conti di casa”, dedicato alla gestione del bilancio familiare, e alle 16 “La gestione del credito”. Nel corso degli appuntamenti saranno forniti suggerimenti per pianificare i propri progetti attraverso un utilizzo consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Il programma proseguirà giovedì 10 settembre. Alle 10 si parlerà de “La protezione”, con indicazioni su come tutelare sé stessi e i propri cari rispetto agli eventi imprevisti, mentre alle 16 l'incontro “Il risparmio e gli investimenti” sarà dedicato alla gestione delle proprie risorse e alla pianificazione finanziaria.

I webinar hanno l’obiettivo di diffondere conoscenze in campo finanziario, assicurativo e previdenziale e saranno accessibili anche attraverso sottotitoli e interprete Lis.

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito di Poste Italiane, nella sezione dedicata agli eventi di educazione finanziaria. Sul portale sono inoltre disponibili materiali e contenuti multimediali, compresa la sezione “A scuola di economia”, rivolta ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.