Mostra Venezia, De Salvia (BeGreat): "Sostenere i giovani nello sport e nella vita"

(Adnkronos) - “Sicuramente, come dice il claim dell'evento ‘The future is Human’, le persone sono il centro del nostro mondo e questo è confermato tutti i giorni anche dallo sport. Nello sport, come nella vita di tutti i giorni, è importante ricordare sempre che le persone sono al centro, lavorare per mantenere ecosistemi sostenibili a livello personale e soprattutto sostenere i giovani e le nuove generazioni”. Così Greta De Salvia, atleta di salto a ostacolo in equitazione e ambassador BeGreat, intervenendo all’evento ‘The future is human - Every great story starts before success’, organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.

“Sicuramente BeGreat ha cambiato la mia carriera e la mia vita e ha permesso a quello che era solo un talento di avere l'opportunità di realizzarsi. Ovviamente la strada non è mai finita, non si è mai arrivati al traguardo, ma BeGreat è un ecosistema fondamentale nello sviluppo di giovani talenti come me, e mi ha dato l'opportunità di poter raggiungere tanti risultati, ad esempio seguendo una scuola come la Luiss, che permette di sostenere un percorso di dual career e come tante altre opportunità - aggiunge - Spesso c'è un gap tra il talento e la sua realizzazione, BeGreat si occupa proprio di questo: mettere a disposizione dei giovani talenti i mezzi necessari per realizzare i propri obiettivi”.

“In ecosistemi come quello che si occupa di creare BeGreat - conclude - le imprese hanno una responsabilità sociale importante e sono chiamate a unirsi nel sostegno dei giovani talenti”.