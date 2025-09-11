Vuelta 2025, Ganna all’attacco nella cronometro di Valladolid

Filippo Ganna si prepara a recitare un ruolo da protagonista nella cronometro individuale della Vuelta a España 2025, in programma oggi, giovedì 11 settembre, sulle strade di Valladolid. Il percorso, lungo 12,2 chilometri e caratterizzato da un tracciato interamente pianeggiante, è stato ridotto rispetto agli originari 27,2 km e si presenta ideale per gli specialisti della disciplina.

La prova di Valladolid rappresenta un passaggio cruciale anche in vista dei Mondiali di Kigali, dove il percorso sarà decisamente più impegnativo e selettivo. Ganna scatterà dalla pedana alle 14:51, per poi attendere le performance degli uomini di classifica, tra cui Joao Almeida e Jonas Vingegaard, chiamati a difendere le loro ambizioni in generale.