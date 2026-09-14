Case popolari, la denuncia di un inquilino: "Richieste ad Atc rimaste senza risposta"

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte di un inquilino delle case popolari di Domodossola, che ne denuncia le condizioni:

“Vorrei sottoporre alla vostra attenzione la situazione delle case popolari Atc di via Antonio Mozzanino 12, a Domodossola, documentata anche dalla fotografia allegata. In particolare, al quarto piano dell'edificio è presente una lunga e vistosa fessurazione nella parte inferiore di un balcone. Non intendiamo naturalmente sostituirci a un tecnico né affermare quale sia la natura o la gravità del problema: è proprio per questo che chiediamo da tempo che venga effettuata una verifica.

I ripetuti appelli e le segnalazioni rivolti ad Atc sono rimasti finora senza un intervento risolutivo. Gli inquilini chiedono semplicemente che le condizioni dell'immobile vengano controllate e che venga fornita una risposta chiara sui lavori eventualmente necessari.

Quando si vive in una casa popolare non si dovrebbe essere costretti a sollecitare ripetutamente un ente per ottenere attenzione su problemi di manutenzione così evidenti.

La nostra richiesta ad Atc Piemonte Nord è quindi semplice: effettuare un sopralluogo, verificare le condizioni del balcone e dell'edificio e comunicare agli inquilini quali interventi si intendano adottare e con quali tempi.

Ci auguriamo che, anche attraverso la vostra testata, questa segnalazione possa finalmente ricevere l'attenzione necessaria”.