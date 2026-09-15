Musica in Quota chiude la 20esima edizione con una trasferta speciale: all'Oasi Zegna il gran finale con i Papaveri Rossi

Si chiude con un debutto speciale e una trasferta fuori provincia la storica ventesima stagione di Musica in quota, la fortunata rassegna nata nel Verbano-Cusio-Ossola che da due decenni unisce il piacere della camminata alpina alla musica dal vivo in scenari incontaminati. Dopo un'estate trascorsa tra pianori e cime dell'alto Piemonte con migliaia di escursionisti al seguito, domenica 20 settembre alle ore 11:30 il festival approderà per la prima volta nel Biellese, scegliendo come palcoscenico per il gran finale la balconata naturale del Santuario di San Bernardo, a 1.400 metri di altitudine all'interno dell'Oasi Zegna.

Protagonisti del concerto conclusivo saranno i Papaveri Rossi, quartetto formato da Federico Forte (voce e chitarra acustica), Marco Dabbene (voce e fisarmonica), Davide Zannetti (voce, basso e percussioni) e Luca Quinti (violino). La formazione proporrà un viaggio denso di emozioni e arrangiamenti originali nel patrimonio della grande canzone d'autore italiana, reinterpretando le pagine più celebri di Fabrizio De André, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni e altri grandi interpreti.

La sede dell'evento si affaccia sulle Alpi Biellesi e sulla Pianura Padana ed è raggiungibile attraverso una camminata accessibile a tutti. L'itinerario ufficiale prevede il ritrovo alle ore 10:15 al parcheggio della Bocchetta di Stavello (nel comune di Valdilana): da lì si sviluppa una passeggiata turistica (difficoltà T) con un dislivello di 150 metri e un tempo di percorrenza di circa 35 minuti, assistita da Diletta Zanella (guida ufficiale delle Aree Protette Valsesia e Parco Val Grande, contatto 347 7546373 ). Il santuario è raggiungibile in alternativa con percorsi semplici anche dalla Bocchetta di Margosio o dalla Chiesetta Alpina lungo la panoramica.

Per il ristoro è previsto il pranzo al sacco, con la possibilità di usufruire dei servizi organizzati dai volontari dell'Oratorio di San Bernardo (fino a esaurimento disponibilità, informazioni al numero 015 757009 ).