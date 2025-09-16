Santa Maria Maggiore ospita la 43ª Mostra Bovini della Valle Vigezzo

La Valle Vigezzo si prepara ad accogliere la 43ª Mostra Bovini, in programma domenica 5 ottobre 2025 presso il Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore (VB). L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Agricoltori e Allevatori della Valle Vigezzo con il sostegno di Regione Piemonte e dei comuni del territorio, rappresenta un appuntamento storico per valorizzare il lavoro degli allevatori e la qualità delle razze locali.

Il programma prevede alle 8.30 il concentramento dei capi bovini nell’area fiera, seguito alle 9.00 dall’apertura del bar e del mercato con bancarelle di prodotti tipici. A partire dalle 10.00 i giudici delle Associazioni Nazionali di Razza inizieranno i lavori di valutazione dei soggetti in mostra. Alle 10.30 spazio alla sfilata delle razze Bruna, Pezzata Rossa e Bruna Originale, momento centrale della manifestazione.

Non mancheranno i sapori del territorio: alle 11.00 sono in programma le degustazioni dei formaggi della Latteria Vigezzina, mentre alle 12.00 il pranzo sarà curato dagli Alpini di Valle nell’area fiera. Nel pomeriggio, dalle 14.00, proseguiranno le sfilate con la proclamazione delle campionesse, cui seguiranno la premiazione degli espositori alle 15.30 e l’estrazione della sottoscrizione a premi alle 16.00.

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile ammirare l’esposizione di capi della razza Highland, a conferma dell’attenzione rivolta anche a razze particolari e caratteristiche.