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Domodossola | 02 ottobre 2026, 09:00

Tutto pronto per la Marcia degli Scarponcini: domenica 11 ottobre la 50ª edizione

La tradizionale manifestazione non competitiva dedicata agli alunni delle scuole elementari e medie attraverserà le vie della città. Nel fine settimana anche uno stand per ripercorrere i cinquant’anni della manifestazione

Tutto pronto per la Marcia degli Scarponcini: domenica 11 ottobre la 50ª edizione

Taglia il traguardo delle cinquanta edizioni la Marcia degli Scarponcini, tradizionale appuntamento dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie, in programma domenica 11 ottobre a Domodossola.

La manifestazione non competitiva, organizzata dalla sezione Ana di Domodossola, prenderà il via dall’Oratorio Sacro Cuore. Il ritrovo è fissato alle 14.00, mentre alle 14.30 partirà la marcia lungo le vie della città. Alle 15.00 sono previste le premiazioni dei vincitori, seguite da una castagnata per tutti i partecipanti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate domenica dalle 14.00 direttamente all’Oratorio Sacro Cuore. La quota di partecipazione è di 5 euro.

L’edizione 2026 avrà un significato particolare proprio per il raggiungimento del mezzo secolo di storia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre sarà infatti presente uno stand dedicato alla Marcia degli Scarponcini, nel quale sarà possibile ripercorrere i cinquant’anni della manifestazione.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Oratorio Sacro Cuore e con il patrocinio del Comune di Domodossola. Saranno inoltre presenti la Fanfara Alpina Ossolana e, durante l’evento, la Croce Rossa Italiana.

Redazione

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