E se non ci vedessimo più al bar...

Probabilmente non ce ne siamo accorti. Ma sotto i nostri occhi stanno sparendo i bar.

Non è solo una sensazione. Lo dicono i numeri: a Torino hanno abbassato definitivamente le serrande 507 bar, negli ultimi 5 anni.

Duemila in meno in tutto il Piemonte.

Il dato è stato diffuso da Confesercenti che ha stimato, inoltre, la ricchezza perduta in circa 268 milioni di euro per il Torinese e 575 milioni per tutta la Regione.

Certamente c'entra lo smart working: dopo il Covid, molti dipendenti hanno continuato a lavorare da casa: tra le quattro mura domestiche hanno bevuto caffè, cappuccino o brioche e consumato pranzi. Da aggiungere che stanno incidendo parecchio i costi energetici: nei bar sono quasi sempre accese le luci, funzionano a pieno ritmo i frigoriferi, non può mancare l’aria condizionata. E poi è sempre più difficile trovare personale, baristi o camerieri che siano. Tanti esercenti non ce la fanno a sostenere i costi e chiudono.

Ma siamo sinceri. In realtà è che siamo noi a frequentare sempre di meno questi locali: come sono lontani i tempi in cui la gente, giovani o anziani, trascorrevano interi pomeriggi o serate a giocare a carte ai tavolini del bar. Io, ad esempio, è tantissimo tempo che non faccio più colazione in un locale pubblico. Toast o tramezzino e birretta? E chi se li ricorda più. Anche perché questi spuntini hanno raggiunto prezzi elevati.

Sta tornando di moda la schiscetta (o l’insalata, oppure quel piatto avanzato la sera prima) portata da casa e consumata in ufficio. Una bottiglietta d’acqua al bar è arrivata a costare da 1 a 2 euro al bancone. E con i tempi che corrono, quando per fare un pieno alla propria auto devi impegnarti un polmone, preferiamo usare le borracce supertecnologiche e portarci anche l’acqua da casa.

Insomma, altro che “eravamo quattro amici al bar…”. Qui non siamo nemmeno più quattro gatti.



