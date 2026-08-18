Che ricchezza il turismo Airbnb

L’attrattiva turistica del Piemonte non è soltanto costituita da Torino e dalle Langhe. Esiste una regione fatta di borghi autentici, tradizioni e paesaggi ancora poco battuti dal turismo di massa. Paesi con meno di 30.000 abitanti che, grazie al turismo extralberghiero, possono oggi accogliere visitatori provenienti dall’Italia e dal mondo.

E i numeri parlano chiaro. Lo scorso anno la spesa turistica complessivamente generata dagli ospiti Airbnb - nei Comuni piemontesi con meno di 30.000 abitanti - è stata infatti pari a 15,7 milioni di euro.

Tra questi figurano alcuni piccoli comuni piemontesi (sotto i 5.000 abitanti) che più beneficiano dell’arrivo di viaggiatori grazie alla piattaforma di appartamenti in affitto. In testa si trova Montecrestese, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove gli ospiti Airbnb hanno generato nel 2025 oltre 62.800 euro di spesa turistica sul territorio, seguita da Locana (TO) e Ornavasso (VB). Ai vertici di questa particolare classifica redatta da The European House – Ambrosetti per Airbnb compaiono anche Calosso in provincia di Asti, Pontestura nell’ Alessandrino.

Gli ospiti degli alloggi Airbnb sono soprattutto italiani che rappresentano l’74% del totale, a fronte di una componente estera pari al 26%. Un dato che conferma il ruolo strategico del turismo domestico come motore di sviluppo per le destinazioni meno conosciute del territorio piemontese.

In parecchie cittadine che custodiscono delle bellezze incredibili, Airbnb rappresenta l’unica opportunità di soggiorno disponibile, contribuendo a rendere accessibili territori e tesori che altrimenti rischierebbero di restare invisibili e fuori dai radar dei viaggiatori.

Un mondo tutto da scoprire e da esplorare. Con la mia famiglia da anni visito l’ Italia e l’ Europa soggiornando in Airbnb. Ve lo consiglio.

Ma è anche un’ opportunità di lavoro per tante famiglie. Case vuote, sfitte che, magari con una piccola ristrutturazione, possono diventare punti di accoglienza e fonte di reddito per migliaia di famniglie.