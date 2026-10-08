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Cronaca | 08 ottobre 2026, 11:29

Incidente sull'A26, lunghe code tra Gravellona e Baveno

Scontro tra auto e camion: non ci sono feriti

Incidente sull'A26, lunghe code tra Gravellona e Baveno

Lunghe code sull’autostrada A26, tra Gravellona Toce e Baveno, a causa di un incidente. Tre chilometri di coda si sono formate in direzione Genova dopo uno scontro che avrebbe coinvolto un camion e un’auto. L’incidente non ha, fortunatamente, causato feriti. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Il traffico risulta bloccato, anche a causa della corsia unica dovuta ai lavori in corso lungo l’autostrada; per chi è diretto verso Genova o Milano è consigliata l’entrata di Baveno.

Redazione

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