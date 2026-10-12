Vaccini, da domani al via nelle farmacie piemontesi l'antinfluenzale

Da domani nelle farmacie piemontesi si apre la stagione dei vaccini: si potrà infatti fare quello antinfluenzale. Quest’anno poi c’è anche una novità: sarà possibile essere vaccinati anche contro lo pneumococco, un’opportunità rivolta agli adulti mai vaccinati nati tra il 1952 e il 1961.

"Fare il vaccino in farmacia - dichiara Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte - è facile, sicuro, veloce: basta entrare nella più vicina, sotto casa, e il farmacista si occupa di tutto. Quest’anno la nostra offerta si amplia con il vaccino antipneumococcico, un passo importante per proteggere gli adulti dalle complicanze respiratorie più serie. Il nostro invito è rivolto soprattutto agli over 60 e alle persone fragili: non aspettate, venite a vaccinarvi".

I numeri

Nella scorsa stagione, in tutta la rete regionale, sono state vaccinate contro l’influenza oltre 840 mila persone, un dato in crescita. Tra gli over 65, però, la copertura si è fermata al 51%, ancora lontana dall’obiettivo minimo del 75% indicato da Ministero e Regione e ancor più da quello ottimale del 95%. «C’è ancora strada da fare - prosegue Mana – e le farmacie fanno la loro parte: più occasioni di vaccinazione vicino a casa significano più persone protette».

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato in particolare: alle persone dai 60 anni in su; ai soggetti di età inferiore ai 60 con determinate patologie; alle donne in gravidanza e nel post-parto; agli operatori sanitari e sociosanitari. La campagna proseguirà anche dopo il 31 dicembre. Il periodo autunnale resta comunque il momento migliore per vaccinarsi, prima che il virus inizi a circolare.