Borgomezzavalle, restaurata la cappella del Mulino in memoria di Paola Ghensi

È stato inaugurato ieri a Borgomezzavalle il restauro della cappella del Mulino dedicato alla memoria della moglie dell'ex sindaco di Viganella Pier Franco Midali, Paola Ghensi. La donna, scomparsa lo scorso anno il 25 aprile all'età di 60 anni, faceva parte del gruppo folk ed era molto attiva nel volontariato sia in parrocchia che nelle varie iniziative della comunità.

Il restauro è stato promosso e finanziato dall'Associazione Giovan Pietro Vanni, della quale Midali è presidente. “La sistemazione della cappella – racconta Pier Franco Midali – era un desiderio di Paola. Nel 2000 la nostra associazione aveva iniziato un lavoro di recupero delle cappelle di Viganella, era rimasta da sistemare quella del Mulino e Paola diceva: dobbiamo sistemare anche quella, è sommersa dalla vegetazione e necessita di essere recuperata”.

L'associazione ha provveduto a sistemare l'area esterna e a far eseguire i lavori ripristino. Il tetto è stato recuperato da Pietro Minetti di Seppiana, mentre la grata da Alessandro Cavretti di Viganella, è stata ritinteggiata esternamente mentre le pitture interne erano invece ancora ben conservate e non hanno richiesto interventi. La cappella, risalente al 1831, è dedicata alla Madonna di Oropa e ospita l'effigie, di autore ignoto, della Madonna Nera con il bambino in braccio, di San Gregorio Magno e di San Giorgio. Si trova in località ponte sull'Ovesca, che da Viganella sale alla Colma e lungo l'itinerario escursionistico denominato “Tra i ciottoli di fede”, un anello che collega diversi edifici religiosi e testimonianze della tradizione locale.

All'inaugurazione del restauro era presente il sindaco di Borgomezzavalle Stefano Bellotti, Pier Franco Midali presidente dell'associazione Giovano Pietro Vanni e marito di Paola con i famigliari, il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel, il parroco di Forno don Gaudenzio Martini, il parroco di San Maurizio d'Opaglio don Adriano Miazza, cugino di Paola, gli appasionati di storia locale Giulio Tonelli e Angelo Pellegrini, il presidente emerito del Cai Renato Boschi.