Un viaggio nel tempo alla scoperta del miele

Sarà un affascinante viaggio dedicato alla storia del miele quello che le Acli del Vco hanno organizzato per venerdì 17 ottobre alle ore 17.15 presso la sala conferenze della sede in via Galletti 53/57. L’appuntamento, intitolato “Dalle prime api ai giorni nostri”, sarà condotto da Daniela Bertoldi, esperta di storia locale, che accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta di un alimento amato fin dall’antichità.

Attraverso un percorso che spazia dalla preistoria al Medio Oriente fino alle tradizioni del nostro territorio, la relatrice illustrerà come il miele abbia avuto un ruolo centrale nelle culture di tutto il mondo, non solo come dolcificante naturale, ma anche come prodotto dalle riconosciute proprietà benefiche e simboliche. L’incontro è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, e si inserisce tra le iniziative culturali promosse dalle Acli per approfondire temi legati alla storia, alla natura e alle tradizioni del territorio.