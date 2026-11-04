Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

• 2026692 Rivenditore auto cerca 1 impiegato/a addetto back office da inserire con contratto di apprendistato (età 18/29), preferibile in possesso di laurea in ambito economico, pat.B, buon uso Office e conoscenza elementare lingua inglese. Zona di lavoro Ossola

• 20266608 Bar di Domodossola cerca un barista/addetto/a caffetteria, anche alla prima esperienza lavorativa. Si offre contratto con orario serale part-time dalle 16,30 alle 21,30 in settimana, orario pieno nei fine settimana. Richiesta attitudine alla mansione, serietà, disponibilità al lavoro serale.

• 20266605 Ditta termoidraulica di Domodossola cerca un/a segretario/a con mansioni amministrative. Richieste competenze informatiche, capacità organizzative, preferibile ma non richiesta esperienza. Contratto a t. det. di sei mesi full time con orario 8-12, 14-18. CCNL Metalmeccanico quinto livello

• 20266413 Hotel località San Domenico di Varzo cerca 3 addetti alle pulizie delle camere e degli spazi comuni, si richiede esperienza pregressa in realtà alberghiere, ordine, precisione e serietà, conoscenza sufficiente dell’inglese. Si offre contratto a tempo determinato full time di circa 5 mesi, possibilità di vitto e alloggio se necessario.

• 20266410 Hotel località San Domenico di Varzo cerca 1 manutentore di struttura ricettiva con esperienza, si richiedono capacità manuali e di problem solving nella risoluzione di guasti agli impianti e alle strutture, preferibile autonomia negli spostamenti e nella organizzazione delle attività. Si offre contratto a tempo determinato full time di circa 5 mesi, possibilità di vitto e alloggio se necessario.

• 20266304 Hotel di Macugnaga cerca due addetti per servizio pasti colazione/cena e 1 per pulizia camere e servizio cena, contratto stagionale, lavoro solo nei week end e a tempo pieno durante i periodi festivi come Natale e Carnevale, alloggio se fuori zona.

• 20264473 Stamperia industriale di Verbania, ricerca un/una impiegato/a GRAFICO. Il/la candidato/a deve avere una buona autonomia nell'utilizzo dei programmi grafici (Illustrator e Photoshop). Orario Full time, dalle 8.30-12.00 e dalle 13.30-18.00 da lunedì al venerdì. RAL 20-25k.

• 20266323 Negozio di articoli sportivi situato a San Domenico di Varzo cerca un addetto alle consegne con patente B. Richiesta disponibilità a lavoro nei week end, residenza in zonaoppure disponibilità a trasferimento in alloggio in tariffa agevolata a S. Domenico. Non richiesta esperienza. Full time con retribuzione mensile intorno ai 1300 euro.

• 20266172 Negozio di Domodossola specializzato nella vendita di servizi e prodotti di telefonia cerca 1 sales assistant da assumere come apprendista (età 18/29 anni), si richiede diploma, buon uso PC, attitudine al contatto con la clientela, buona dialettica e capacità di problemsolving.

• 20266009 Azienda del settore manifatturiero situata ad Omegna, ricerca un/una addetto/a al CUSTOMER SERVICE. La risorsa si occuperà della gestione dell'intero ciclo dell'ordine, dall'inserimento a sistema fino alla consegna, mantenendo un costante contatto con clienti nazionali e internazionali. Contratto iniziale di sostituzione maternità. Ral 30-35k

• 20265734 Bar tavola calda di Domodossola cerca 1 addetto/a bar e servizio ai tavoli per orario centrale dalle 11.30 alle 14:30 dal lunedì al sabato, possibilità di lavorare anche per più ore se disponibili. Non è richiesta esperienza, si propone inserimento formativo e poi assunzione.

• 20265726 Azienda leader nel settore delle energie rinnovabili cerca un elettricista da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato per installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti di ricarica veicoli elettrici. Richiesta minima esperienza in ambito edile/idraulico/elettrico. Richiesta patente B e disponibilità a lavori in quota.