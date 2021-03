La Soms di Vigezzo consegna le borse di studio agli studenti meritevoli FOTO La presidente Testore: “Da quest'anno riprendiamo al meglio tutte le nostre attività nei modi in cui sarà possibile svolgerle”

Primo appuntamento del 2021 per la Società Operaia di Mutuo Soccorso della Valle Vigezzo, quello di sabato 23 gennaio. A Toceno, presso la sala polifunzionale, sono state consegnate le borse di studio ai giovani studenti vigezzini che si sono distinti in questo anno così particolare e difficile per la scuola.

Un evento senza pubblico, alla presenza dei consiglieri della Soms, del sindaco di Toceno Tiziano Ferraris e dei giovani premiati con i loro familiari.

“Questo è il primo incontro della Società Operaia nel 2021 – spiega la presidente Patrizia Testore – e siamo contenti di poter iniziare l'anno in modo ben augurale con i nostri giovani studenti che non solo sono il futuro della Soms ma anche della nostra valle. Solitamente, da bando, sono previste tre borse di studio. Quest'anno le candidature sono state otto e abbiamo deciso, come consiglio, di conferire le borse di studio a tutti gli otto studenti visti i problemi e le difficoltà che il 2020 ha portato nella scuola con la didattica a distanza”.

Due borse di studio sono state assegnate in ricordo di due persone mancate nel 2020 e particolarmente legate alla Società Operaia: Fausto Gabriele, che per tanti anni ha presieduto l'associazione e Daniele Ramoni che con la sua musica è sempre stato vicino nelle feste dell'associazione. Dario Berini ha ricevuto la borsa di studio in ricordo di Fausto Gabriele, Fabio Zani quella in ricordo di Daniele Ramoni. A consegnare la borsa di studio il fratello Rocco Ramoni: “Essendo consigliere della Società Operaia, ringrazio a nome mio, della mia famiglia e della compagna di mio fratello Marisa, la presidente Patrizia Testore e tutti i colleghi consiglieri per il pensiero in ricordo di Daniele. Siamo contenti che la borsa di studio in sua memoria sia stata assegnata a Fabio che è anche lui appasionato di musica e nostro cugino”.

Questi i nomi dei giovani studenti meritevoli: Luca Ambrosis di Malesco, Gabriele Bonzani di Malesco, Gabriele Bonzani di Re, Cristian Carrigi di Beura, Davide Perotta di Buttogno, Christian Rossi di Malesco, Caterina Vanni di Santa Maria Maggiore e Lisa Zani di Druogno. Durante la cerimonia si è parlato anche dei futuri progetti dell'Associazione.

“Da quest'anno riprendiamo al meglio tutte le nostre attività nei modi in cui sarà possibile svolgerle – dice Testore – Sarà portato a compimento il progetto del centro diurno per anziani e per persone in difficoltà in Valle Vigezzo: il progetto, nato lo scorso anno, vuole venire incontro a tutte quelle persone, e ai loro familiari, che iniziano ad avere difficoltà cognitive, che se sono affrontate nel modo giusto e con persone competenti possono prolungare di molto una vita sociale normale e serena. Verrà realizzato grazie all'appoggio delle sorelle della Rsa di Re che hanno apprezzato e accolto l'idea: hanno realizzato un progetto per ricondizionare il primo piano della struttura in modo che sia idoneo per farne un centro diurno. È stato vinto un bando di 57 mila euro promosso nel 2020 dalla Fondazione Comunitaria del Vco che serviranno per il completamento dei lavori presso la Rsa. Noi contribuiremo con l'acquisto degli arredi grazie ad un fondo di circa 20 mila euro in ricordo del benefattore Piero Regis”.