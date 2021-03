Asl Vco, prorogata al 29 luglio la validità delle esenzioni per patologia e per reddito Gli utenti beneficiari non devono quindi recarsi agli sportelli del Distretto fino al termine della proroga

Asl Vco informa che la validità delle esenzioni per patologia e l’esenzione per reddito E02, sono estese al 29 luglio 2021.

In particolare per le esenzioni per reddito, l'Azienda Sanitaria ribadisce che:

- il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso della validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell’esenzione,

- le autocertificazioni rilasciate saranno oggetto di controllo

- e, ove i controlli evidenzino l’insussistenza del diritto all’esenzione, l’ASL provvederà al recupero dell’ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al SSN con riguardo alle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione.

L’esenzione E02 è rilasciata con autocertificazione ai disoccupati e loro familiari a carico, con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 Euro, incrementato fino ad 11.362,05 Euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 Euro per ogni figlio a carico.

L’autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del DPR 445/2000.

Pertanto gli utenti in possesso delle esenzioni richiamate non devono recarsi agli sportelli del Distretto. Solo al termine della proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni citate avverrà con le consuete modalità.