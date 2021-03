Nino Leopardi è il nuovo segretario del Circolo Pd di Domo "Assumo l’incarico di Segretario di Circolo nella fiducia che vi sarà il tempo necessario a costruire un nuovo Gruppo Dirigente"

L’assemblea degli iscritti di sabato 30 gennaio scorso, svoltasi in modalità on line, mi ha eletto Segretario del Circolo del Partito Democratico di Domodossola.

Rinnovo il ringraziamento ai democratici per la fiducia riservatami; alla Segretaria provinciale Alice De Ambrogi, al Segretario regionale Paolo Furia ed all’on. Borghi la gratitudine per i loro significativi interventi che sono segno di conforto e supporto all’azione che attende me e tutto il Circolo.

In questo tempo di antipolitica, di partiti “liquidi” e personalistici, io permango convinto della necessità della “Forma Partito” quale strumento di elaborazione di idee e di costruzione di Progetti per la Comunità.

Sono consapevole che nella Società dell’oggi le mode che vanno per la maggiore sono altre. Io non intendo certo chiudere alle forme e ai modi con i quali le nuove generazioni si rapportano tra loro, alle forme e ai modi con i quali esse affrontano, tutti i giorni, i problemi del vivere, alle istanze, che con forza e spesso in modo drammatico, esse pongono.

La mia storia personale mi orienta alla massima apertura ed ascolto verso la realtà problematica dell'oggi, ma mi è ben chiaro il limite che mi è connaturato, sia per l’anagrafe, sia perché l'arco delle mie stagioni politiche ha già percorso quanto era dovuto.

Assumo l’incarico di Segretario di Circolo nella fiducia che vi sarà il tempo necessario a costruire un nuovo Gruppo Dirigente del Circolo, nella consapevolezza che ciò avverrà per il bene del nostro Territorio.

È certo che le mie azioni si manifesteranno nel rispetto delle forme democratiche, utilizzando, valorizzando e salvaguardando la “Forma Partito” quale baluardo di democrazia.



Nino Leopardi.