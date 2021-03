Offerte di lavoro in Svizzera Le proposte del Centro per l'Impiego del Vco

Di seguito le offerte di lavoro in Svizzera proposte dal Centro per l'Impiego del Vco del 2 febbraio 2021.

Agenzia di lavoro AvEmploi SA di Briga cerca operai edili per le seguenti mansioni: manovali con esperienza, muratori, elettricisti, macchinisti e gruisti, inizio attività prevista marzo 2021, preferibile esperienza pregressa in Svizzera, carta d’identità valida per espatrio, patenti e abilitazioni conseguite in Svizzera.

Gli utenti interessati alle offerte di lavoro per la Svizzera potranno “autocandidarsi” inviando il proprio CV all’indirizzo eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it, per ulteriori informazioni consultare il sito www.lavorovco.it