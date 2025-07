Nuovo formato per le bollette luce e gas: più trasparente, uguale per tutti

A partire dal 1° luglio 2025, è entrato ufficialmente in vigore il nuovo formato di bolletta per la fornitura di luce e gas. L'obiettivo, stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), è quello di rendere le bollette più chiare, leggibili e confrontabili per tutti i consumatori, superando la complessità che per anni ha caratterizzato questi document

Il nuovo modello riguarda in particolare famiglie in mercato libero (sono esclusi i clienti ancora in maggior tutela), condomini, piccole e medie imprese e altri usi come box, cantine e magazzini.

Un formato standard e trasparente

La riforma introduce un frontespizio identico per tutti i fornitori, che riassume le informazioni fondamentali: importo da pagare, tipo di fornitura (luce o gas), numero di contratto, dati dell’intestatario e modalità di pagamento.

Due nuovi elementi rendono la bolletta più immediata:

Lo “Scontrino dell’energia”, che mostra in modo semplice come si arriva al totale: “quantità x prezzo”, distinguendo tra quota consumi (in base all’utilizzo), quota fissa (indipendente dai consumi), e, per l’elettricità, la quota potenza.

Il “Box dell’offerta”, che riporta il codice dell’offerta sottoscritta, utile per verificare online che le condizioni contrattuali siano rispettate.

Cosa cambia per i consumatori

Con la nuova bolletta sarà più facile:

confrontare le offerte di diversi operatori sul mercato,

capire nel dettaglio i costi, grazie alla suddivisione di IVA, accise, eventuali bonus sociali e altri oneri come il canone Rai,

monitorare i propri consumi e l’andamento del contratto.

Sono inoltre inclusi una sezione sugli “Elementi informativi essenziali”, come i consumi storici, la potenza impegnata, lo stato dei pagamenti e gli eventuali piani di rateizzazione.

Anche in digitale, con un QR code

Ogni bolletta contiene ora anche un QR code e un link diretto per accedere alla versione digitale completa, con ulteriori approfondimenti e i cosiddetti “Elementi di dettaglio”.

Questa semplificazione, spiega Arera, è frutto di un percorso di confronto con imprese, consumatori e associazioni, ed è pensata per offrire a tutti uno strumento utile e chiaro per orientarsi nel mercato dell’energia, agevolando la possibilità di scelta e di risparmio.

L’adozione del nuovo formato rappresenta un passo importante verso la trasparenza, in un settore spesso percepito come complicato e poco accessibile.